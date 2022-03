DIRECT - Suivez AJA-Sochaux (L2, J28) en intégralité sur France Bleu Auxerre

L'AJA (4e) reçoit Sochaux (5e) dans un choc du haut de tableau qui pourrait voir les Auxerrois aligner une quatrième victoire de suite en championnat et enfin gagner contre un gros (15h, 28e j. L2) à l'Abbé-Deschamps. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 14h45.

AJA-Sochaux (28e j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce samedi. Coup d'envoi à 15h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 14h45.

C'est presque la dernière ligne droite pour l'AJA ! Avant la dernière trêve internationale de fin mars, les Icaunais (4e, 48 points), qui restent sur trois victoires de suite, vont enchaîner trois matches en à peine une semaine : ce samedi (15h, 28e j. L2) avec la réception de Sochaux (5e, 47 points), mardi à Nîmes (8e, 36 points) et samedi prochain avec la venue de Toulouse (1er, 57 points). Un triptyque infernal qu'il faudra négocier au mieux pour les Ajaïstes pour espérer être toujours bien placés pour jouer la montée, si possible directe. Pour ça, il faudra d'abord battre les Doubistes, qui n'ont qu'un point de moins, et enfin briser la spirale négative face aux équipes du Top 6. Car jusqu'à présent, les hommes de Jean-Marc Furlan n'ont encore jamais réussi, cette saison, à gagner contre un cador du championnat (quatre nuls, trois défaites).

Suivez AJA-Sochaux en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Coup d’envoi à 15h et avant-match dès 14h45 à la radio et sur notre page Facebook.

Commentaires : Nicolas Fillon et Lucien Denis.

Pour suivre l'actualité de l'AJA sur France Bleu Auxerre