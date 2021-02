DIRECT - Suivez AJA-Toulouse (L2, J23) en intégralité sur France Bleu Auxerre

AJA-Toulouse, 23e journée de Ligue 2, est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce mardi. Coup d'envoi à 20h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 19h45.

L'AJA n'a plus le choix : ce mardi soir, il faudra gagner à l'Abbé-Deschamps contre Toulouse pour cette 23e journée de Ligue 2, sous peine de dire au revoir quasi définitivement aux deux premières places et à la montée directe. Le leader troyen, qui l'a emporté samedi lors du derby face aux Auxerrois (3-1, 22e j.), compte désormais 11 points d'avance sur les Icaunais, 5e. Et Toulouse, 2e, en a neuf de plus que les Auxerrois. Figurer parmi les cinq premiers était l'objectif affiché en début de saison. Il sera toujours atteignable même en cas de défaite face au TFC. Mais la perspective de rêver encore un peu à une saison terminée le 15 mai avec l'accession directe en poche sans passer par les interminables playoffs et barrage s'éloignerait. D'autant que le Paris FC, 6e avec le même nombre d'unités que l'AJA (36), et que Valenciennes, 7e avec 34 points, reviennent à la charge pour se mêler à la montée.

