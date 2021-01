DIRECT - Suivez AJA-Troyes (8e tour Coupe de France) en intégralité sur France Bleu Auxerre

AJA-Troyes (8e tour Coupe de France) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce mardi. Coup d'envoi à 21h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 20h45.

Une Coupe au rabais pour ce bal des coiffeurs ? La formule pourrait prêter à sourire. Mais ce 8e tour de Coupe de France, qui voit les équipes de L2 entrer en lice, va surtout servir, aussi bien pour l'AJA que Troyes, à faire souffler les titulaires et faire jouer les remplaçants, histoire de les concerner davantage, comme a reconnu le coach icaunais Jean-Marc Furlan en conférence de presse d'avant-match. Entre les blessés et les suspendus, il y a urgence. Et pourquoi pas se servir de cette compétition pour insuffler une dynamique et perpétuer la série d'invincibilité des Auxerrois (13 rencontres sans perdre en L2, record du club en championnat professionnel) ? D'autant qu'en cas de qualification en 32e de finale, le vainqueur recevra l'OM, il y a pire comme élément de motivation.

