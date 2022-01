DIRECT - Suivez Ajaccio-AJA (L2, J21 en retard) en intégralité sur France Bleu Auxerre

Après 20 jours sans jouer à cause du Covid, l'AJA (5e) se rend chez la meilleure défense du championnat, l'AC Ajaccio (2e), pour un choc entre ambitieux ce vendredi (19h, 21e j. L2 en retard) au stade François-Coty. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 18h05.

Une si longue attente... Après trois semaines sans championnat à cause du cluster déclaré dans ses rangs, l'AJA (5e, 36 points) renoue avec la Ligue 2 ce vendredi (19h, 21e j. L2 en retard) en déplacement à l'AC Ajaccio (2e, 41 points) pour un choc au sommet de l'antichambre de l'élite. Choc initialement prévu le 15 janvier, finalement reporté en raison de la cinquième vague et du variant Omicron qui ont touché de plein fouet l'effectif auxerrois avec une douzaine de cas positifs, forçant également la rencontre AJA-Paris FC du 22 janvier à être reprogrammée au 1er février.

Au final, en comptant le déplacement à Guingamp le 5 février, Auxerre s'apprête à disputer trois rencontres en à peine huit jours. Pas simple à aborder vu les turpitudes des derniers jours, et alors que le dernier match des Icaunais remonte au 8 janvier dernier et la victoire 1-0 à Grenoble (20e j. L2), où déjà cinq joueurs auxerrois étaient absents à cause du Covid. L'état de forme des joueurs reste donc la principale inconnue côté AJA. Mais c'est bien la vérité du terrain qui dissipera tous les doutes. Pour l 'entraîneur, Jean-Marc Furlan, "le constat, ça va être la rencontre, le match". C'est à vous de jouer, Messieurs.

