DIRECT - Suivez Amiens-AJA (L2, J1) en intégralité sur France Bleu Auxerre

Amiens-AJA (1ère j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce samedi. Coup d'envoi à 19h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 18h45.

"Pendant six semaines, je me suis chié dessus, c'est pas compliqué !" En une phrase, l'entraîneur auxerrois Jean-Marc Furlan a résumé l'intersaison peu évidente que l'AJA a dû digérer avant d'entamer son premier match de championnat de Ligue 2 version 2021/2022 à Amiens ce samedi (19h). Sanctions de la DNCG, mercato très calme, absences longue durée d'Ousoumane Camara et Gautier Lloris...

Pour Jean-Marc Furlan, cette situation "fait aussi partie du foot et du métier d'entraîneur. Mais comme je dis à mes joueurs, ça nous met aussi dans la lutte et le combat, l'envie de s'arracher et de se battre comme je dis à mes joueurs". Positive attitude donc. Et ce n'est pas parce que l'AJA semble dans le dur sans avoir commencer le championnat qu'il ne pourrait pas y avoir une belle surprise à l'arrivée, susurre le technicien : "Les quatre fois où je suis monté, on jouait le maintien !" On ne demande qu'à vivre la même situation...

