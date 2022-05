DIRECT - Suivez Auxerre - Sochaux en match de barrage pour une remontée en Ligue 1

Après avoir éliminé le Paris FC par 2 buts à 1, mardi 17 mai, le FCSM dispute ce vendredi son deuxième match des play-off de Ligue 2. Objectif : le retour en Ligue 1, huit ans après l'avoir quittée. Pour cela, il faut battre l'autre prétendant, l'AJ Auxerre. Vivez l'avant-match, les coulisses et la rencontre sur France Bleu Belfort Montbéliard et francebleu.fr.

L'essentiel

Emission spéciale dès 19h sur FBBM et coup d'envoi de la rencontre Auxerre-Sochaux à 20h30.

sur FBBM et coup d'envoi de la rencontre Auxerre-Sochaux à 20h30. Le match se joue à guichets fermés : 17.000 spectateurs à L'Abbé-Deschamps, dont seulement quelque 500 supporters des jaune et bleu.

à L'Abbé-Deschamps, dont seulement quelque 500 supporters des jaune et bleu. En cas de victoire, Sochaux affrontera le club 18e de Ligue 1, jeudi 26 mai. Ce sera Metz ou Saint-Etienne, qui jouent samedi.

26 mai. Ce sera Metz ou Saint-Etienne, qui jouent samedi. En cas de défaite, les barrages s'arrêtent là, le FCSM reste en Ligue 2 la saison prochaine.

la saison prochaine. Participez à l'émission spéciale, en appelant le 03 84 22 82 82.

Vivez le match sur France Bleu Belfort Montbéliard

En direct de L'Abbé-Deschamps, Hervé Blanchard et Théophile Pédrola. En studio à Belfort, Nicolas Wilhelm et les supporters.

Le direct

Pour voir les dernières infos, cliquez ici.

17h30 - Ils seront là les supporters sochaliens. Il a été difficile de trouver des bus et des chauffeurs au dernier moment pour les emmener à Auxerre mais des solutions ont été trouvées.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

17h20 - L'avis de Guy Roux. L'ancien coach emblématique de l'AJA était l'invité de FBBM ce vendredi matin. Il s'attend à un beau match, beaucoup plus attractif que si Auxerre avait affronté le Paris FC. Son interview en intégralité ci-dessous :

Comment Guy Roux voit-il le match Auxerre-Sochaux ? Copier

17h15 - Côté Auxerre, l'entraîneur Jean-Marc Furlan attend les jaune et bleu de pied ferme. "Ce rendez-vous traduit la manière dont on construit un projet sur douze mois et la gestion de la compétence mentale pour disputer un match de 95-100 minutes", a-t-il confié jeudi devant la presse. Dix ans après avoir quitté l'élite, Auxerre compte sur sa dynamique de fin de saison. L'AJA a conclu le championnat sur six victoires et deux résultats nuls.

17h10 - Quelles sont les chances des uns et des autres ? Pour le milieu défensif sochalien Joseph Lopy, "ce sera du 50-50. Je ne vais pas trop en dire, mais on a travaillé pour jouer contre eux." Théophile Pédrola a listé dans cet article ce qu'il y a à savoir avant le choc Auxerre-Sochaux.

17h - Bienvenue dans ce direct. On va vous faire vibrer avec les jaune et bleu 💛💙

Le classement de fin de saison de Ligue 2