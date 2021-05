DIRECT - Suivez Caen-AJA (L2, J36) en intégralité sur France Bleu Auxerre

Malgré deux absences majeures, l'AJA (5e) se déplace à Caen (18e) avec l'ambition de gagner et rien d'autre pour garder sa 5e place synonyme de playoffs ce samedi (20h, 36e j. L2) au stade Michel-d'Ornano. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 19h45.

Caen-AJA (36e j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce samedi. Coup d'envoi à 20h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 19h45.

Encore trois finales à disputer pour l'AJA (5e, 57 points) dans cette fin de championnat. Trois matches pour garder au chaud cette 5e place synonyme de playoffs, acquise la semaine dernière mais fragile car le 6e, le Paris FC, est à égalité de points. La différence de buts est en faveur des Icaunais +20 contre +10 pour les Parisiens. La dynamique aussi : les Auxerrois restent sur trois victoires en quatre rencontres, quand les Franciliens n'ont gagné aucun de leur quatre dernières parties.

Mais tout peut vite basculer. D'autant que les joueurs de la capitale jouent ce samedi dès 15h en match avancé de la 36e journée de Ligue 2 avec la réception du 3e, Toulouse, match dont Auxerre connaîtra donc, au coup d'envoi (20h) de son déplacement à Caen (18e, 37 points), le résultat et son éventuelle incidence au classement. Quoi qu'il arrive, les données sont claires pour l'AJA, qui a son destin entre ses pieds : il faut gagner ces trois derniers matches pour être certain de terminer 5e. Et ça passe par les trois points face à un barragiste bien mal en point, malgré l'absence de deux cadres, Jubal et Birama Touré, suspendus pour la rencontre.

Commentaires : Nicolas Fillon.