DIRECT - Suivez Chambly-AJA (L2, J26) en intégralité sur France Bleu Auxerre

Chambly-AJA (26e j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce samedi. Coup d'envoi à 19h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 18h45.

L’AJA, 5e de Ligue 2, se déplace ce samedi à Beauvais (19h, 26e j.) pour y affronter Chambly, 18e. L’affrontement paraît déséquilibré, entre une formation icaunaise, deuxième meilleure attaque (46 buts marqués) et barragiste pour la montée, qui reprend des points depuis trois rencontres, et une équipe camblysienne, plus mauvaise défense (43 buts encaissés) et barragiste pour la descente, qui reste sur une série de trois défaites. D’autant plus que FCCO sera loin d’être au complet, avec un effectif décimé par le Covid-19 : sept joueurs ont été testés positifs dans la semaine, trois sont en convalescence du coronavirus, et quatre sont blessés. Mais l’AJA devra se méfier de la bête blessée, au caractère vaillant malgré les péripéties qu’elle vit actuellement.

Suivez Chambly-AJA en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre

Coup d’envoi à 19h et avant-match dès 18h45 à la radio et sur notre page Facebook.

Commentaires : Nicolas Fillon.