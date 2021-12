DIRECT - Suivez Dunkerque-AJA (L2, J18) en intégralité sur France Bleu Auxerre

L'AJA (4e) se déplace à Dunkerque (19e) pour retrouver la victoire après deux matches sans succès et espérer revenir sur le podium ce samedi (19h, 18e j. L2) au stade Marcel-Tribut. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 18h45.

Dunkerque-AJA (18e j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce samedi. Coup d'envoi à 19h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 18h45.

L'AJA (4e, 30e points) à la relance. Après deux matches sans victoire à Dijon (défaite 3-1, 16e j. L2) et contre Caen à domicile (nul 2-2, 17e j. L2), les Auxerrois, trois points derrière le leader Toulouse, se rendent dans l'enfer du Nord, une première fois, avant le déplacement à Lille le 18 décembre pour le 32e de finale de Coupe de France. Ce samedi, ce sera Dunkerque (19e, 16 points), avant-dernier et relégable, au stade Marcel-Tribut (19h, 18e j. L2). Côté icaunais, ce sont les absences en défense (Théo Pellenard suspendu, Gautier Lloris blessé) et la perméabilité de l'ensemble (13 buts encaissés sur les six derniers matches de championnat) qui sont au cœur des interrogations.

Suivez Dunkerque-AJA en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre

Coup d’envoi à 19h et avant-match dès 18h45 à la radio et sur notre page Facebook.

Commentaires : Nicolas Fillon.

Pour suivre l'actualité de l'AJA sur France Bleu Auxerre