DIRECT | Suivez en direct le match entre le Stade de Reims et Lyon

Quasiment assuré du maintien en Ligue 1, le Stade de Reims accueille l'Olympique Lyonnais ce dimanche 20 mars à 17h05. Les Rouge et Blanc sont 12e au classement, alors que Lyon compte six points de plus, à la 10e place du classement. Les Rémois sont sur une belle lancée après leur dernière victoire à Angers la semaine dernière mais devront résister face au quart de finaliste de l'Europa League.

Pour ce match, le Stade de Reims sera privé d'Arber Zeneli de nouveau blessé, mais pourront compter sur le retour de Moussa Doumbia. Suivez le match en direct sur France Bleu Champagne avec les commentaires d'Alexandre Audabram

Le tour des stades

Le classement de la Ligue 1