DIRECT - Suivez Grenoble-AJA (L2, J20) en intégralité sur France Bleu Auxerre

Grenoble-AJA (20e j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce samedi. Coup d'envoi à 19h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 18h45.

Il est des débuts d’année plus compliqués que d’autres. Le déplacement à Grenoble (16e, 21 points) ce samedi (19h, 20e j. L2), malgré la toute petite forme de l’adversaire, ne sera pas une promenade de santé pour l’AJA (4e, 33 points), loin s’en faut. Pour son premier match de l’année 2022, les Icaunais ont, comme beaucoup d’autres équipes de l’Hexagone, été frappés par la cinquième vague du Covid-19. Cinq joueurs testés positifs ces derniers jours sont forfaits. Et si l’on ajoute à ça les absences pour autres raisons (CAN, suspension, blessures), c’est une équipe icaunaise très amoindrie qui se rend en Isère. Il y a malgré tout un coup à jouer : le Paris FC (3e, 36 points) et l’AC Ajaccio (1er, 38e points) font partie des équipes dont les matches ont été reportés à cause du coronavirus (Dunkerque-Paris FC, Amiens-AC Ajaccio, Caen-Niort). En cas de victoire, l’AJA peut donc revenir sur le podium et se rapprocher du leader, en tout cas provisoirement.

Suivez Grenoble-AJA en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre

Coup d’envoi à 19h et avant-match dès 18h45 à la radio et sur notre page Facebook.

Commentaires : Nicolas Fillon.

Pour suivre l'actualité de l'AJA sur France Bleu Auxerre