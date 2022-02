DIRECT - Suivez Guingamp-AJA (L2, J23) en intégralité sur France Bleu Auxerre

Avec deux défaites sur les quatre derniers matches, l'AJA (5e) se rend à Guingamp (12e) pour se relancer et se rapprocher du podium ce samedi (19h, 23e j. L2) au stade de Roudourou. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 18h45.

Guingamp-AJA (23e j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce samedi. Coup d'envoi à 19h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 18h45.

Pour son troisième match en huit jours, après une période de trois semaines sans compétition à cause du Covid, l’AJA (5e, 37 points) va s’attaquer au col peut-être le moins relevé de son triptyque sur le papier avec ce déplacement à Guingamp (12e, 26 points) ce samedi (19h, 23e j. L2). Sur le papier seulement. Car non seulement les confrontations face aux Bretons ne réussissent pas au club ajaïste, mais en plus, les Icaunais ne sont pas dans une forme optimale avec deux défaites sur les quatre derniers matches, dont celle de mardi à domicile face au Paris FC (1-2, 22e j. L2 en retard), un prétendant à la montée, au cours d’une rencontre aussi riche en occasions manquées qu’en frustration. C’est donc le meilleur moment pour redresser la barre côté auxerrois.

Commentaires : Nicolas Fillon.

