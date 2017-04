DIRECT : suivez la 34e journée de Ligue 1 entre l'ASSE et Rennes (17H)

Dans un Chaudron à huis clos, l'AS Saint-Etienne reçoit cet après-midi le Stade Rennais dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Ambiance morose pour se remettre de l'humiliation subie à Marseille (4-0) et entretenir l'espoir d'une qualification pour la Ligue Europa.

Si les Verts veulent encore croire à l'Europe, ils devront compter sur des faux pas de leurs adversaires directs et réaliser quasiment un sans faute d'ici à la fin de la saison. A commencer par ce dimanche après-midi avec la réception du Stade Rennais. L'ASSE n'a plus gagné à domicile depuis le succès face à Lorient le 12 février et les Stéphanois restent sur une déculottée retentissante à Marseille le weekend dernier, 4-0. Pour conclure le tableau bien morose, le stade Geoffroy Guichard sera vide cet après-midi : la LFP a sanctionné le club d'un match à huis clos total après des incidents pendant le derby.

ASSE-Rennes, avant match dès 16h, coup d'envoi à 17h et après la rencontre les réactions des joueurs et des entraineurs en direct.