Après l'Everest parisien, le rocher Monégasque. Les footballeurs du Montpellier affrontent l'AS Monaco ce mercredi soir en demi-finale de la coupe de la Ligue. Avant-match dès 20 heures sur France Bleu Hérault.

Pour accéder à la finale et pourquoi pas retrouver le PSG, les pailladins devront mettre plus d'intensité face à des monégasques ambitieux. Ruben Aguilar et Jérôme Roussillon sont de retour. Benjamin Lecomte sera dans les cages.

Une pensée pour Loulou

Montpellier est encore engagé dans les deux coupes nationales. L'entraîneur Michel Der Zakarian l'a dit, il souhaite aller le plus loins possible dans ces compétitions. La meilleure façon de rendre hommage à Louis Nicollin. L'ancien président du club décédé l'année dernière à l'âge de 74 ans.

"On essaye de rendre hommage à Louis Nicollin" - Giovanni Sio

Match à suivre en intégralité

Rendez-vous dès 20 heures pour l'avant-match avec Philippe Sers.