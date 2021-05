DIRECT - Suivez la dernière journée de L2 Sochaux-AJA en intégralité sur France Bleu Auxerre

Voilà, on y est. La 38e et dernière journée de Ligue 2, qui vient conclure la meilleure saison en championnat de l'AJA depuis la descente en 2012. Les Auxerrois (6e, 59 points), qui se déplacent à Sochaux (7e, 51 points) ce samedi (20h) auront parfois soufflé le très chaud avec 13 matches de suite sans défaite entre fin octobre et mi-janvier, et le froid, notamment au cours d'une année 2021 au rythme ralenti avec seulement six victoires en 20 rencontres. Mais ce 15 mai, pour l'ultime levée de l'antichambre de l'élite, le club ajaïste a l'occasion de remplir l'objectif qui avait été fixé par son désormais ex-président Francis Graille. Finir dans le Top 5 et décrocher une place en playoffs.

Mais les Icaunais n'ont plus leur destin entre leurs pieds. C'est là qu'il faut sortir la calculatrice. L'AJA peut terminer 5e, si elle bat Sochaux et que, dans le même temps, Grenoble (4e, 62 points) perd contre Rodez et que le Paris FC (5e, 61 points) ne gagne pas face à Chambly. Une 5e place également accessible si les Icaunais obtiennent la victoire au stade Bonal et que dans le même temps, les Grenoblois ne perdent pas face aux Ruthénois et que les Parisiens ne gagnent pas contre les Camblysiens. Autre éventualité : l'AJA peut terminer 4e si elle prend les trois points face aux Sochaliens, si le GF38 perd et si le PFC ne gagne pas. Vous l'avez compris, ça fait beaucoup de si. Et la condition première, pour rêver de phases finales, est simple : battre Sochaux à tout prix. Et on voit ensuite.

