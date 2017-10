DIRECT - Suivez la rencontre entre Caen et Troyes

Caen accueille Troyes au stade Michel d'Ornano pour le compte de la 11ème journée de Ligue 1. Le SMC va tenter de repartir de l'avant après deux défaites de suite contre Angers et Monaco. Troyes, promu, peut revenir à hauteur de Caen en cas de victoire. Suivez le direct sur cette page.

14' : OCCASION - Rodelin est dans tous les bons coups en ce début de soirée. Sur une ouverture lumineuse de Féret, le numéro 12 s'engouffre dans la surface, crochète derrière la jambe d'appui et frappe de l'extérieur mais son tir est contré. La pression s'intensifie sur le but de Samassa.

7' : OCCASION - Première frappe du match pour les Caennais. Après une transversale de Aït Benasser, Rodelin profite d'un contre favorable et enchaîne du gauche.Ça passe toutefois loin du cadre. Les rouges et bleus sont entreprenants dans ce début de rencontre et tiennent le ballon.

COUP D'ENVOI - C'est parti au Stade Michel-d'Ornano !

COMPO - Les 11 Troyens au coup d'envoi.

Voici le XI troyen qui débute ce soir face au @SMCaen lors de la 11e journée de @Ligue1Conforama ! #SMCESTACpic.twitter.com/BSzHvaRFLY — ESTAC Troyes (@estac_officiel) October 28, 2017

COMPO - Un temps pressenti remplaçant au profit de Kouakou, Bazile est bien titulaire sur le côté droit du milieu de terrain caennais.