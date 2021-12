Le Stade de Reims reçoit ce dimanche Angers (15h) pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Comme face à Clermont et Lyon, les Rémois, toujours privé de leur coach Oscar Garcia, tenteront la passe de 3 victoires consécutives.

DIRECT | Suivez la rencontre entre le Stade de Reims et Angers

Après deux victoires salvatrices contre Clermont 1-0 dimanche dernier, puis à Lyon (2-1) les footballeurs rémois, 14e du championnat, disputent ce dimanche un match important face à Angers. Face à une équipe solide à l'extérieur (une seule défaite depuis le début de saison) en Ligue 1.

Sur leur pelouse de Delaune, les joueurs rémois seront toujours privés de leur entraîneur, Oscar Garcia, toujours à l'isolement après avoir contracté le Covid. Sur le terrain, ils devront faire sans Moreto Cassama et Marshall Munetsi, tous les deux blessés, et habituellement deux joueurs importants du milieu de terrain. Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur les ondes de France Bleu Champagne Ardenne

