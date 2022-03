DIRECT - Suivez le choc AJA-Toulouse (L2, J30) en intégralité sur France Bleu Auxerre

L'AJA (3e) reçoit le leader Toulouse pour tenter de signer une sixième victoire de suite en championnat et frapper un grand coup ce samedi (15h, 30e j. L2) devant plus de 13 000 spectateurs à l'Abbé-Deschamps. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 14h45.

AJA-Toulouse (30e j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce samedi. Coup d'envoi à 15h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 14h45.

On y est. Enfin. Même si la saison est loin d'être finie, cette 30e journée de Ligue 2 à une odeur particulière pour l'AJA (3e, 54 points). Celle de la Ligue 1. Dans ce choc au sommet face au leader Toulouse (1er, 60 points) ce samedi (15h), les Auxerrois auront l'occasion d'enflammer un stade Abbé-Deschamps en fusion, rempli de plus de 13 000 spectateurs au moins, record de la saison battu. Pas loin des 15 314 face à Valenciennes en mai 2019 lors de la dernière journée de championnat pour le maintien, la meilleure affluence jusqu'ici dans l'antichambre de l'élite. Tout, dans ce duel, promet un match incandescent. Le public bouillant, on l'a dit, l'occasion pour l'AJA de signer une sixième victoire consécutive en championnat pour ce troisième match en une semaine, le profil spectaculaire des deux formations, une équipe du Téf' qui semble irrésistible, et un petit air de revanche par rapport au match aller, perdu sur un cinglant 6-0 au Stadium (12e j. L2).

Suivez AJA-Toulouse en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre

Coup d’envoi à 15h et avant-match dès 14h45 à la radio et sur notre page Facebook.

Commentaires : Nicolas Fillon et Lucien Denis.

Pour suivre l'actualité de l'AJA sur France Bleu Auxerre