DIRECT - Suivez le derby bourguignon Dijon-AJA (L2, J16) en intégralité sur France Bleu Auxerre

L'AJA (3e) se déplace à Dijon (18e) pour le retour du derby bourguignon après cinq ans d'attente ce lundi (20h45, 16e j. L2) au stade Gaston-Gérard. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 20h30.

Dijon-AJA (16e j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce lundi. Coup d'envoi à 20h45 mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 20h30.

Cinq ans d'attente qui se terminent ce lundi soir : c'est le retour du derby bourguignon, enfin, entre l'AJA (3e, 29 points) et Dijon (18e, 16 points) au stade Gaston-Gérard (20h45, 16e j. L2). Les Auxerrois ont l'occasion, en cas de succès, de revenir à la 2e place, à un point du leader Toulouse, tandis que Dijon, barragiste, veut s'éloigner de la zone rouge.

Suivez Paris FC-AJA en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre

Coup d’envoi à 20h45 et avant-match dès 20h30 à la radio et sur notre page Facebook. Commentaires : Nicolas Fillon et Lucien Denis.

Pour suivre l'actualité de l'AJA sur France Bleu Auxerre