DIRECT - Suivez le derby Troyes-AJA (7e j. L2) en intégralité sur France Bleu Auxerre

Troyes-AJA (7e j. L2) est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce samedi 23 septembre 2023. Coup d'envoi à 15h mais avant-match à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 14h45.

On ne peut pas parler de derby régional, mais pour les supporters auxerrois, ce Troyes-Auxerre, c'est le match à ne pas perdre cette saison ! Même pas 80 km séparent les deux villes, le déplacement le plus court de l'année avec une armada de fans auxerrois présents au stade de l'Aube ce samedi pour l'ouverture de cette 7e journée de L2 : 16 cars vont faire le trajet, 928 Ultras en parcage visiteurs et peut-être autant de supporters icaunais sinon plus dans les autres tribunes. C'est presque un match à la maison, non ? C'est surtout un duel entre relégués de Ligue 1 qui n'ont pas digéré la descente de la même manière.

Emballante depuis le début de saison, dotée d'un effectif qui a fière allure avec un entraîneur conforté par ses choix et son style de jeu, l'AJA (6e) est sur la pente ascendante en termes de dynamique, avec notamment la co-meilleure attaque de L2 (12 buts, comme Guingamp) et le meilleur bilan du championnat à l'extérieur (2 victoires, 1 nul). Tout l'inverse pour l'Estac. Relégués bien plus tôt qu'Auxerre la saison dernière, les Troyens (13e) semblent encore loin du statut de favori à la remontée. Chahutée par les supporters aubois, la société émiratie City Group, propriétaire depuis 2020, est accusée d'avoir renié l'identité du club avec une stratégie illisible. Malgré un budget conséquent, les recrues présentées comme prometteuses déçoivent pour le moment, autant que le jeu déployé. L'entraîneur australien Patrick Kisnorbo cristallise toutes les critiques : seulement 2 victoires en 29 matches depuis son arrivée sur le banc en novembre dernier. Et l'AJA ne va pas se priver que la série négative côté troyen se poursuive ! Coup d’envoi à 15h et avant-match dès 14h45 à la radio et sur notre page Facebook.

