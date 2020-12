DIRECT - Suivez Le Havre-AJA (L2, J13) en intégralité sur France Bleu Auxerre

Le Havre-AJA (13e j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce mardi. Coup d'envoi à 19h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 18h45.

Même pas le temps de souffler que l'AJA doit déjà enchaîner ! 3 jours après leur nul 1-1 à l'Abbé-Deschamps contre Valenciennes, les Icaunais jouent au Havre ce mardi soir pour la 13e journée de Ligue 2 (coup d'envoi 19h), avant une autre rencontre, samedi à domicile contre Niort. Face à une équipe normande 12e et très mal en point (3 défaites de suite dont une 4-0 à Sochaux), les Ajaïstes, passés de la 4e à la 6e place avec 20 points, restent sur 5 matches sans perdre (3 victoires, 2 nuls, leur plus longue série depuis la période novembre 2018-janvier 2019) et ont besoin de l'emporter pour au moins espérer réintégrer le Top 5, voire le Top 3. Mais fait insolite : l'AJA et Jean-Marc Furlan n'ont jamais gagné au stade Océane, l'enceinte du HAC depuis l'été 2012 ! Soir de première ?

Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur Le Havre-AJA en cliquant ici.

