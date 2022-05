DIRECT - Suivez le match de barrage Paris FC - Sochaux pour une remontée en Ligue 1

Sochaux entame ce mardi sa série, qu'on espère longue et victorieuse de matchs de barrage, pour une accession en Ligue 1. Premier obstacle à renverser : le Paris FC. C'est au stade Charléty que se joue la rencontre. Le FCSM doit gagner pour poursuivre les play-off de Ligue 2 et espérer la remontée dans l'élite du football français. Avant-match, coulisses, ambiance et bien-sûr, le match : France Bleu Belfort Montbéliard vous fait vivre cette soirée foot.

L'essentiel

Paris FC - FCSM : coup d'envoi à 20h30, antenne spéciale dès 19h10 sur France Bleu Belfort Montbéliard.

sur France Bleu Belfort Montbéliard. Nos envoyés spéciaux au stade Charléty : Hervé Blanchard et Théophile Pédrola .

. Au moins 500 supporters sochaliens ont fait le déplacement.

En cas de défaite, les play-off s'arrêtent pour Sochaux, qui restera en Ligue 2 la saison prochaine.

pour Sochaux, qui restera en Ligue 2 la saison prochaine. En cas de victoire, les jaune et bleu joueront leur deuxième match de barrage vendredi à Auxerre.

Vivez PFC - Sochaux avec France Bleu Belfort Montbéliard

Le direct

17h30 - "On n'a pas envie d'être en vacances !" : le cri du coeur du coach sochalien Omar Daf lundi en conférence de presse. "C'est du 50-50" ajoute l'entraîneur, "on veut passer, peu importe la manière. On est programmés pour jouer encore quatre matches, on ne veut pas faire les barrages juste pour dire qu'on les a joués."

17h15 - Une image : celle de la pelouse envahie par les supporters jaune et bleu, au plus près de leur équipe samedi 14 mai, malgré le match nul face à Dijon.

17h10 - Pour patienter avant le début de l'émission spéciale, dans pile deux heures, écoutez/réécoutez le 100% FCSM de ce lundi avec Hervé Blanchard, Damien Perquis, ex-défenseur sochalien et pour décrypter le profil du Paris FC, notre confrère du Parisien, Laurent Prunetta.

17h05 - Le classement des équipes en Ligue 2 dont le haut du tableau joue les play-off

17 h - Merci de suivre ce direct avec France Bleu Belfort Montbéliard. Avant le début de notre émission spéciale, quelques infos sur cette rencontre cruciale pour le FCSM.