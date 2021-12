DIRECT - Suivez Lille-AJA (Coupe de France, 32e de finale) en intégralité sur France Bleu Auxerre

Lille-AJA (32e de finale de Coupe de France) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce samedi. Coup d'envoi à 18h30 mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 18h15.

Match de gala pour l'AJA ce samedi (18h30) pour son 32e de finale de Coupe de France ! En face, rien de moins que le champion de Ligue 1 en titre, Lille, toujours en course en Ligue des Champions avec un 8e de finale prévu en février face à Chelsea. Tout ça dans la magnifique enceinte du stade Pierre-Mauroy. Une affiche excitante sur la papier qui ne doit pas non plus faire oublier la priorité du club icaunais : le championnat, où il figure en 3e position, avec une autre affiche dès mardi (20h45, 19e j. L2), cette fois pour la course à la montée, avec la réception du Havre, le 6e, pour la dernière journée de la phase aller. Ce sera évidemment perceptible sur la composition alignée. Mais pourquoi pas croire en l'exploit ?

Suivez Lille-AJA en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre

Coup d’envoi à 18h30 et avant-match dès 18h15 à la radio et sur notre page Facebook.

Commentaires : Nicolas Fillon et Lucien Denis.

Pour suivre l'actualité de l'AJA sur France Bleu Auxerre