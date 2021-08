DIRECT - Suivez Nancy-AJA (L2, J6) en intégralité sur France Bleu Auxerre

Nancy-AJA (6e j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce samedi. Coup d'envoi à 19h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 18h45.

Dernier match de Ligue 2 avant la trêve internationale pour l’AJA, qui se déplace chez le dernier Nancy ce samedi (19h, 6e j.). Pour les Auxerrois, 7e du championnat et qui restent sur trois matches sans succès (deux nuls, une défaite), cette rencontre chez la lanterne rouge qui n'a pas encore gagné ressemble au match piège par excellence, encore plus que celui perdu contre Guingamp lundi. Car côté icaunais, trois absents de poids : les meneurs de jeu Mathias Autret (élongation à l’adducteur) et Hamza Sakhi (en soins pour une cheville et en instance de départ) ainsi que l’avant-centre Lassine Sinayoko (suspendu). Jean-Marc Furlan a donc choisi d'aligner un 4-3-3 avec les très défensifs milieux Birama Touré, Aly Ndom et Alexandre Coeff. Les Icaunais ont besoin d'une victoire en Lorraine avant la trêve. Avec 11 points, ils signeraient leur meilleur bilan comptable en Ligue 2 après six journées.

Suivez Nancy-AJA en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre