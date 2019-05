Ligue 1 : suivez Nice - Nantes sur France Bleu Azur

L'OGC Nice reçoit le FC Nantes ce samedi soir à l'Allianz Riviera (20h) à l'occasion de la 36e journée de Ligue 1. Les Canaris restent sur cinq victoires d'affilée alors que les aiglons ont la deuxième défense du championnat et veulent dépasser leur total de points de la saison dernière.

Nice, France

L'équipe en forme du championnat se présente ce samedi soir sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Le FC Nantes reste sur cinq victoires d'affilée en Ligue 1, notamment contre Marseille, Lyon et le PSG. De son côté, l'OGC Nice sort de deux performances abouties, à domicile contre Guingamp (3-0) et au Parc des Princes la semaine passée (1-1) mais n'a plus grand chose à jouer en cette fin de saison.

Depuis le week-end dernier, le Gym a fait une croix sur l'Europe et pour maintenir son groupe sous pression, Patrick Vieira a demandé à ses joueurs de dépasser les 54 points obtenus la saison passée avec Lucien Favre. Les aiglons en comptent aujourd'hui 52 et une victoire ce samedi soir contre Nantes validerait déjà cet objectif.

