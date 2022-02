DIRECT - Suivez Niort-AJA (L2, J25) en intégralité sur France Bleu Auxerre

L'AJA (5e) se déplace à Niort (7e) pour regoûter à la victoire après quatre matches sans gagner et poursuivre la belle série d'invincibilité face aux Chamois ce samedi (19h, 25e j. L2) au stade René-Gaillard. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 18h45.

Continuer à faire tourner les Chamois en bourrique pour ne pas passer pour des ânes. La formule est triviale, mais l'enjeu est de taille pour l'AJA (5e, 39 points) qui se déplace sur le terrain de Niort (7e, 35 points) ce samedi (19h, 25e j. L2). Après quatre matches de suite sans gagner et un ultime nul décevant à domicile face à la lanterne rouge nancéenne (1-1, 24e j. L2), les Icaunais sont à un tournant face à un concurrent du Top 5. Certes, Auxerre restera parmi les cinq premiers quoiqu'il arrive, ayant également ce matelas d'avance de quatre unités sur le 6e, Le Havre, qui se déplace chez le leader Toulouse lundi. Mais le club ajaïste se doit de rebondir pour se sortir de sa mauvaise passe actuelle, qui dure depuis début novembre (deux victoires en neuf rencontres). Pour ça, il faudra garder une bonne vieille habitude prise dernièrement : battre les Poitevins, et si possible dans les grandes largeurs.

