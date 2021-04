DIRECT - Suivez Niort-AJA (L2, J32) en intégralité sur France Bleu Auxerre

L'AJA (6e) se déplace à Niort (13e) pour tenter de se rapprocher du Top 5 et d'enfin gagner après cinq matches de suite sans succès ce samedi (20h, 32e j. L2) au stade René-Gaillard. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 19h45.

Une victoire en deux mois. Trois succès en 14 matches en 2021. Cinq matches de suite sans gagner (une défaite et quatre nuls consécutifs). Au-delà des chiffres, le trou d'air de l'AJA en championnat tombe au plus mauvais des moments. Sommée de relever la tête alors que le Top 5 et une place en playoffs sont à six points à sept matches de la fin, les Auxerrois (6e, 48 points) se déplacent à Niort (13e, 38 points) ce samedi (20h) pour la 32e journée de Ligue 2.

Commentaires : Nicolas Fillon et Lucien Denis.