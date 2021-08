DIRECT - Suivez notre émission spéciale présentation au public de Leo Messi avant PSG - Strasbourg

C'est une folle soirée que le PSG va proposer à ses supporters et France Bleu Paris va bien évidement vous faire vivre l'événement ! Le club de la capitale va présenter ses cinq recrues XXL : Messi, Ramos, Wijnaldum, Hakimi et Donnaruma vont saluer le public et recevoir l'ovation qu'ils méritent. Ces festivités vont avoir lieu dans un Parc des Princes plein à craquer, pour la première fois depuis un an et demi puisque le public n'avait plus accès au stade à cause de la crise sanitaire mondiale.

Autour de Maxime Veyrier, Bruno Salomon et Eric Rabesandratana vont nous faire vivre l'événement dès 19h. Juste après ces présentations : PSG - Strasbourg au menu de la 2ème journée de Ligue 1, coup d'envoi à 21h