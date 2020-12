DIRECT - Suivez Paris AJA-Pau (L2, J16) en intégralité sur France Bleu Auxerre

AJA-Pau (16e j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce vendredi. Coup d'envoi à 20h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 19h45.

L'AJA est en léger surplace depuis le début de son marathon de 6 matches en même pas 4 semaines avant la trêve de Noël. Avec 3 nuls (contre Valenciennes, Le Havre et Nancy) et une victoire (face à Niort), les Icaunais ont engrangé 6 points sur 12 possibles. Au moins, la série d'invincibilité a pu se poursuivre, avec un 8e match sans défaite en terres nancéiennes. Désormais à 5 points du 2e, Grenoble, et 6 unités du leader, Troyes, les Ajaïstes ont, sur le papier, de quoi voir venir avec les 2 derniers matches qui les attendent avant les fêtes, face aux promus Pau ce vendredi et Dunkerque mardi prochain. Mais attention à l'excès de confiance vis-à-vis des Palois, 15e de L2.

Suivez AJA-Pau en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre

Coup d’envoi à 20h et avant-match dès 19h45 à la radio et sur notre page Facebook.

Commentaires : Nicolas Fillon et Fabien Cool.