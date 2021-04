DIRECT - Suivez Pau-AJA (L2, J34) en intégralité sur France Bleu Auxerre

L'AJA (6e) se déplace à Pau (15e) pour enfin aligner une troisième victoire de suite et surtout reprendre sa 5e place ce mardi (20h, 34e j. L2) au Nouste Camp. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 19h45.

Pau-AJA (34e j. L2) est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre ce mardi. Coup d'envoi à 20h mais l'avant-match est à retrouver à la radio et sur le Facebook Live de France Bleu Auxerre dès 19h45.

Plus que cinq matches pour rêver plus grand. Encore dans le coup pour la course aux playoffs, l’AJA (6e, 54 points) doit poursuivre sa marche en avant, après ses succès à Niort et contre Nancy, pour espérer intégrer le Top 5 du championnat. Et ça passe notamment par une victoire à Pau (16e, 36 points) ce mardi (20h) pour la 34e journée de Ligue 2, doublée d’une contre-performance du 5e, le Paris FC, qui accueille le 3e, Clermont, dans le même temps. Un déplacement en terres béarnaises qui pourrait, d’une certaine façon, rentrer dans l’histoire du club ajaïste dans l’antichambre de l’élite.

Suivez Pau-AJA en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre

Coup d’envoi à 20h et avant-match dès 19h45 à la radio et sur notre page Facebook.

Commentaires : Nicolas Fillon.