DIRECT - Suivez Rodez-AJA (L2, J27) en intégralité sur France Bleu Auxerre

L'AJA (4e) se déplace à Rodez (14e) pour tenter d'aligner une troisième victoire de suite en championnat et se rapprocher du podium ce samedi (19h, 27e j. L2) au stade Paul-Lignon. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 18h45.

Plus qu'un match avant le triptyque infernal. Ce samedi (19h, 27e j. L2), l'AJA (4e, 45 points) devra l'emporter à Rodez (14e, 30 points) d'une part pour signer une troisième victoire de suite en championnat, ce qui n'est arrivé qu'une fois cette saison, début novembre. Et d'autre part, pour se mettre dans les meilleures conditions afin d'être d'attaque pour aborder la copieuse série de trois matches en une semaine qui verront les Icaunais affronter successivement Sochaux (5e, 12 mars, 28e j. L2), Nîmes (7e, 15 mars, 29e j. L2) et enfin Toulouse (1er, 19 mars, 30e j. L2) avant une dernière trêve internationale. Mais en Aveyron, les Auxerrois vont être privés de deux cadres majeurs en attaque : Gaëtan Charbonnier (13 buts, suspendu) et Mathias Autret (cinq buts, blessé à l'ischio).

