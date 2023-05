DIRECT - Ligue 2 : suivez SM Caen - Saint Etienne lors de la 37e journée

Comme chaque rencontre cette saison du SM Caen, suivez en direct le match des Rouge et Bleu. Pour cette dernière au Stade d'Ornano, ils reçoivent à partir de 20h45 l'AS Saint Etienne.

Lors de cette soirée nous vous ferons également suivre en direct la dernière journée de National et la rencontre entre Avranches et Cholet décisive pour le maintien ainsi que la première manche des Playoffs de Basket entre le Caen BC et Loon Plage.

SM Caen - ASSE à suivre ici en direct sur France Bleu

