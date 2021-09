DIRECT - Suivez Sochaux-AJA (L2, J10) en intégralité sur France Bleu Auxerre

L'AJA (4e) se déplace à Sochaux (3e) pour une place sur le podium à l'issue du troisième match en même pas une semaine pour les Auxerrois ce vendredi (21h, 10e j. L2) au stade Bonal. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 20h45.

Un choc pour boucler le quart du championnat et une semaine (six jours en réalité) à trois matches : l’AJA (4e, 18 points) s’en va défier Sochaux (3e, 19 points) ce vendredi au stade Bonal (21h, 10e j. L2). Une victoire icaunaise, et les hommes de Jean-Marc Furlan retrouveraient le podium alors qu’Ajaccio (2e, 19 points) se rend à Bastia pour le derby corse. Il y a un coup à jouer pour les Ajaïstes.

Commentaires : Nicolas Fillon et Lucien Denis.

