DIRECT - Suivez TFC - Quevilly Rouen sur France Bleu Occitanie

Le Toulouse Football Club reçoit au Stadium Quevilly Rouen, pour la 33ème journée de la Ligue 2. Les Violets n'ont plus que six matchs et la montée en Ligue 1 ne cesse de se rapprocher. Un match à suivre en direct sur France Bleu Occitanie.