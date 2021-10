DIRECT - Suivez Toulouse-AJA (L2, J12) en intégralité sur France Bleu Auxerre

Choc entre l'AJA (3e) et Toulouse (1er) avec un groupe icaunais amputé de nombreux joueurs et constitué de plusieurs jeunes inexpérimentés pour tenter d'aller chercher quelque chose ce samedi (15h, 12e j. L2) au Stadium. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 14h45.