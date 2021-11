DIRECT - vivez Plantières - AS Nancy Lorraine et le 7e tour de la coupe de France sur France Bleu Lorraine

Dès 13 heures 45, vivez UL Plantières - AS Nancy Lorraine en direct et en intégralité sur France Bleu Lorraine (87.5 à Metz), et les autres rencontres des clubs mosellans engagé au 7e tour en but par but.

Six divisions d'écart séparent l'UL Plantières, club messin de R3, de l'AS Nancy-Lorraine, dernier à quatre journées de la fin de la phase aller du championnat de Ligue 2. Un sacré écart ! Mais les mateurs mosellans vont jouer leur chance et, poussés par plus d'un millier de supporteurs, massés dans le stade Saint-Symphorien, ils vont tenter de faire douter le plus possible le voisin.

L'UL Plantières a remporté tous ses matchs cette saison. Elle est leader de la poule I de Régional 3 après cinq journées, et a déjà passé six tours de coupe de France. A deux reprises, elle a renversé la hiérarchie : 6-2 contre Villerupt-Thil (R1) au 3e tour et 2-1 contre contre l'ESAP Metz (R2) au 5e tour. Au tour précédent, elle a déjà sorti une équipe de Nancy, l'AS Haut-du-Lièvre (R3).

L'ASNL, elle, entre en lice à ce stade de la compétition et souhaitera y confirmer son regain de forme depuis que Benoît Pedretti a pris l'équipe en main.

Avant-match dès 13 heures 45, coup d'envoi à 14 heures en direct du stade Saint-Symphorien,avec Thomas Lavaud et notre consultant Richard Hoffmann, entraîneur-adjoint de l'UL Plantières.

