DIRECT VIDÉO - Ligue des Champions : suivez le tirage au sort avec Paris et Lyon

Le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions se déroule ce lundi. Paris et Lyon - les deux clubs français encore en lice - connaîtront leurs adversaires. Événement à suivre en direct et en vidéo sur francebleu.fr à partir de 12h !

Quels adversaires pour Paris et Lyon ? Le tirage au sort pour désigner les affiches des 8e de finale se déroule ce lundi 16 décembre à partir de 12h.

Suivez le tirage au sort en direct

Au total, 16 équipes ont validé leur billet pour les 8e de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes : quatre espagnoles, quatre anglaises, trois italiennes, trois allemandes et deux françaises.Les formations qui ont terminé en tête de leur groupe - comme le PSG - sont placées dans le chapeau 1 et sont censées être protégées et affronter une équipe plus "faible" en 8e de finale.Les équipes qui ont pris la 2e place de leur groupe - comme Lyon - hériteront d'une équipe plus forte sur le papier.Une équipe ne peut pas rencontrer une autre formation de son championnat ni un adversaire déjà croisé en phase de poules.

Chapeau 1 (1ers de groupe)

PSG (FRA)

Bayern Munich (ALL)

Manchester City (ANG)

Juventus Turin (ITA)

Liverpool (ANG)

FC Barcelone (ESP)

RB Leipzig (ALL)

Valence (ESP)

Chapeau 2 (2es de groupe)

Lyon (FRA)

Atlético Madrid (ESP)

Real Madrid (ESP)

Tottenham (ANG)

Naples (ITA)

Borussia Dortmund (ALL)

Chelsea (ANG)

Atalanta Bergame (ITA)

Début des 8e de finale en février

Ces matches à quitte ou double en mode "aller-retour" auront lieu en février et en mars. Les allers se tiendront les 18-19 et 25-26 février ; les retours les 10-11 et 17-18 mars 2020.Les quarts de finale et les demi-finales se tiendront en avril et en mai et la grande finale se tiendra le 30 mai 2020 au stade olympique Atatürk d'Istanbul, en Turquie.