DIRECT - Ligue des Champions : suivez le tirage au sort avec Paris, Marseille et Rennes

Le PSG, Marseille et Rennes abordent avec des statuts différents le tirage au sort de la Ligue des Champions, ce jeudi à Nyon, mais avec la même crainte d'éviter le "groupe de la mort". Entre le PSG, jamais verni ces dernières années, Marseille et Rennes, présents dans le dernier chapeau, celui des formations les plus faibles, les groupes de C1 promettent un automne corsé pour les représentants français, aux ambitions bien diverses. Paris est seulement certain de n'affronter ni Marseille ni Rennes, le règlement de l'UEFA interdisant les rencontres entre équipes d'un même pays à ce stade de la compétition.

Suivez le tirage en direct sur francebleu.fr, à partir de 17h.

Composition des chapeaux

Chapeau 1

Bayern Munich (GER/tenant du titre), Séville (ESP/vainqueur de la Ligue Europa), Paris SG (FRA), Real Madrid (ESP), Liverpool (ENG), Juventus (ITA), Zenit Saint-Pétersbourg (RUS), FC Porto (POR)

Chapeau 2

FC Barcelone (ESP), Atlético Madrid (ESP), Manchester City (ENG), Manchester United (ENG), Shakthar Donetsk (UKR), Dortmund (GER), Chelsea (ENG), Ajax Amsterdam (NED)

Chapeau 3

RB Leipzig (GER), Inter Milan (ITA), Olympiakos (GRE), Dynamo Kiev (UKR), Lazio Rome (ITA), Atalanta Bergame (ITA), RB Salzbourg (AUT), Krasnodar (RUS)

Chapeau 4

Marseille (FRA), Lokomotiv Moscou (RUS), Rennes (FRA), Ferencvaros (HUN), Istanbul Basaksehir (TUR), Club Bruges (BEL), Mönchengladbach (GER), Midtjylland (DEN)