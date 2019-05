DIRECT - Vincent Koziello et Daniel Bravo invités de 100 % Aiglons

Le premier va retrouver la Bundesliga avec son club de Cologne, le second est un des parrains du Mondial de football féminin qui démarre dans 10 jours. Les anciens aiglons Vincent Koziello et Daniel Bravo sont en direct dans 100 % aiglons ce lundi soir pour parler aussi de la saison de l'OGC Nice.

Nice, France

A quelques jours du début de la Coupe du Monde de football féminin, un des parrains de la compétition est en direct dans 100 % Aiglons ce lundi soir. L'ancien aiglon Daniel Bravo est notre invité, tout comme Vincent Koziello, lui aussi formé à l'OGC Nice.

Parti en Allemagne il y a un peu plus d'un an, le milieu de terrain va retrouver la Bundesliga avec son club de Cologne. Il nous parle de sa saison et de celle du Gym en direct ce lundi soir.