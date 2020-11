DIRECT - Vivez la réaction, ou pas, de l'OM à Strasbourg

A la ramasse sur la scène européenne, et très critiqué par ses supporters, l'OM a une double occasion en or, ce vendredi soir: se racheter et mettre la pression sur les équipes de tête de la L1. Pour celà, il doit s'imposer à Strasbourg. A vivre dès 21H sur France Bleu Provence et sur francebleu.fr