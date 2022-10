DIRECT - Vivez le match AJ Auxerre - OGC Nice sur France Bleu Azur

Retombé dans ses travers jeudi face à Slovacko le Gym a balayé en un quart d'heure les promesses et la confiance accumulées depuis le retour de la trêve internationale. Et il doit à nouveau se relever ce dimanche à Auxerre, où il ne s'est plus rendu depuis onze ans. Tombée en Ligue 2, l'AJA est remontée cet été mais vient d'écarter l'homme qui lui a permis de retrouver l'élite du foot français. Auteur d'un doigt d'honneur dimanche dernier à Clermont, Jean-Marc Furlan a refusé de s'excuser et a été mis à pied cette semaine par son président. En attendant de nommer son successeur (Sabri Lamouchi ?), l'AJA sera entraînée par Michel Padovani, adjoint de Jean-Marc Furlan. Il pourra compter notamment sur le retour du buteur Gaëtan Charbonnier, qui n'a plus joué depuis la 2e journée.

Quelle animation sans Diop ?

En face, Lucien Favre est privé de son capitaine Dante. Le Brésilien est suspendu après une accumulation de cartons jaunes alors qu'il avait disputé jusqu'à présent les 16 matchs de l'OGC Nice dans leur intégralité. L'Italien Mattia Viti devrait le remplacer. Devant la tuile c'est la blessure de Sofiane Diop. Touché à la cuisse jeudi, l'ancien Monégasque était en train de trouver sa place dans l'animation offensive niçoise. Lucien Favre pourrait être tenté de le remplacer par le Roumain Rares Ilie, au profil qui peut se rapprocher de celui de l'international espoir. Gaëtan Laborde devrait lui aussi retrouver le XI niçois.

Remonter ou couler en Ligue 1 ?

13e au classement le Gym n'a en tout cas plus de temps à perdre. S'il enchaîne un deuxième succès en Ligue 1, il pourrait retrouver la première partie du classement et se repositionner avant une semaine complète pour travailler. En cas de revers, il verrait l'AJA revenir à hauteur.

