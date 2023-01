DIRECT - Vivez le match de coupe de France du FC Metz à Lyon sur France Bleu Lorraine

Pour faire plaisir aux Lyonnais, on en a mis un sur le visuel. Et un Stéphanois aussi.

Du lourd pour le FC Metz ! Après avoir passé, sérieusement mais non sans mal, les obstacles dressés par Raon-l'Etape et par le SAS Epinal lors des tours précédents, les Grenats, 6es de Ligue 2, disputent leur 32e de finale de coupe de France à Lyon, 8e de Ligue 1.

Le FC Metz, invaincu depuis six rencontres coupe incluse, sera-t-il en mesure de faire un bon coup à Lyon ? La saison dernière, le génial but de Boubacar Traoré lui avait permis de ramener un match nul et, en 2021, il y avait gagné grâce à un but dans les arrêts de jeu . Avant cela, la dernière victoire messine à Lyon remontait à... 2009, et c'était en coupe.

Il faudra tenir défensivement, la solidité défensive messine des deux dernières rencontres passe un bon test, et savoir piquer en contre-attaque. Georges Mikautadze, l'attaquant messin né à Lyon, a peut-être une idée derrière la tête...

Direct dès 15 heures du Groupama Stadium, avec Thomas Lavaud et Bastien Munch. Après-match dès 17 heures 30. Intervenez en appelant au 03 87 52 13 13.

