DIRECT - Vivez le match OGC Nice - Angers sur France Bleu Azur

Une victoire et le Gym embellirait juste avant la trêve internationale cette première séquence très dense depuis le 7 août. Une défaite et il confirmerait son début de saison très poussif. Voilà les Aiglons devant le match de la bascule face au SCO d'Angers, un adversaire à la portée d'une équipe qui se cherche encore collectivement mais qui peut trouver la clef grâce à ses individualités.

Favre attend impatiemment la trêve internationale

Après ce douzième match en six semaines de compétition, Lucien Favre pourra justement travailler les automatismes pendant cette trêve internationale, avec un groupe constitué sur le tard. Son 4-4-2 aligné depuis trois rencontres permet pour l'instant d'assurer un certain équilibre mais on ne comprend pas bien ce que veut faire cette équipe quand elle a le ballon, alors que c'est sur ce point que le retour de Favre à Nice suscitait le plus d'enthousiasme. Pour l'instant on cherche encore le plaisir promis par les dirigeants. Mais au moins le Gym a su préserver ses chances en Europe et prendre les quelques points en Ligue 1 pour éviter d'être totalement décroché dès la fin de l'été.

Deux équipes qui se rassurent en 4-4-2

En cas de succès face à des Angevins relégables (19e), les Aiglons (12e) recolleraient au premier tiers du classement avec onze points en huit journées. Mais c'est loin d'être acquis. Déjà par rapport à la fatigue accumulée, qui va peser à un moment dans les pattes des Aiglons. Et puis face à ce SCO qui sort de sa première victoire de la saison et qui a peut-être trouvé la bonne formule avec le jeune gardien Fofana dans les buts. Après quatre défaites de suite et notamment ce dernier revers à l'extérieur 5-0 à Lyon, l'entraîneur Gérald Baticle a réorganisé son équipe en 4-4-2 et le SCO s'est imposé avec autorité face à Montpellier (2-1) le week-end dernier.

L'OGC Nice (presque) au complet

Toujours privé de Ramsey (blessé), le Gym récupère Delort et Barkley, absents à Belgrade jeudi (1-1). L'Anglais pourrait d'ailleurs démarrer pour la première fois dans le XI de Favre après son entrée emballante à Ajaccio (1-0). Les Aiglons touchés par l'intoxication alimentaire à Belgrade sont eux complètement remis. Et Lucien Favre aura donc de nombreuses cartouches pour tenter de faire tomber les Angevins.