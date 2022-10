DIRECT - Vivez le match OGC Nice - Slovàcko sur France Bleu Azur

Alors que le moteur rouge et noir tourne enfin à plein régime, le Gym veut éviter la panne sèche ce jeudi en Europa Conference League. Les Aiglons reçoivent Slovàcko, une semaine après leur victoire en République Tchèque (1-0). Au coude à coude avec Belgrade (5 points) et Cologne (4 points) qui s'affrontent ce jeudi soir, le Gym (5 points) peut faire un pas vers la qualification en cas de succès. Avec huit points en quatre matchs, Nice confirmerait en tout cas sa montée en puissance après les deux victoires de la semaine dernière.

Atal et Ramsey trop justes

Pour enchaîner un troisième succès de suite, ce qui serait une première depuis fin janvier, le Gym est privé de ses supporters. Match à huis clos après les incidents face à Cologne. Mais le silence ne sera pas total puisque le club a invité 200 enfants de moins de 14 ans qui sont licenciés dans des clubs des Alpes-Maritimes. Autres absents pour cette 4e journée d'Europa Conference League, les milieux Ross Barkley (pas qualifié) et Aaron Ramsey (blessé) ainsi que le latéral Youcef Atal (ischios) préservé après sa sortie prématurée face à Troyes dimanche dernier.

Slovàcko en perdition

Battu 4-2 le week-end dernier à domicile en championnat, le club de Slovàcko n'est que 11e au classement et vit un début de saison délicat. Avec un seul point pris en trois journées de C4, l'équipe de Martin Svedik n'a remporté qu'un seul de ses 10 derniers matchs. Le Gym doit donc faire respecter son statut de favori. Mais Lucien Favre se méfie. "Slovacko aurait pu gagner à Cologne. Les trois matchs qui nous restent sont importants. Et très serrés." On signerait volontiers pour un nouveau succès arraché 1-0 sur un ballon relâché par le gardien. En pensant au printemps.

OGC Nice - Slovàcko : on se retrouve dès 20h30 pour l'avant-match avec Grégory Régnier, Patrice Alberganti et Maxime Bacquié