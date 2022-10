DIRECT : vivez le match OGC Nice - Troyes en intégralité sur France Bleu Azur

Il y a d'abord eu l'état d'esprit rassurant à Paris le week-end dernier. Puis la nomination surprise mais essentielle mercredi de Florent Ghisolfi au poste de directeur sportif pour enfin fixer un cap à ce projet Ineos qui tanguait. La victoire jeudi en République Tchèque a ensuite permis aux Aiglons de se mettre en position idéale pour sortir de ce groupe D en Europa Conférence League. Il s'agirait enfin de s'imposer ce dimanche face à Troyes pour boucler une semaine qui pourrait être celle de la bascule dans la saison du Gym. Malgré la volte-face de Grégory Thil , les Aiglons semblent mettre de l'ordre dans la maison, où ne manquent aujourd'hui que les points.

Cinq mois sans succès à l'Allianz Riviera en Ligue 1

Toujours privés de victoire à domicile en ligue 1 cette saison, les Aiglons se sont d'abord cassés les dents sur Strasbourg (1-1) avant de boire la tasse contre Marseille (0-3), Monaco (0-1) et Angers (0-1). Trois défaites d'affilée sans marquer à l'Allianz Riviera, qui symbolisent ces retrouvailles contrariées entre Lucien Favre et ces supporters rouge et noir qui n'ont plus vu un succès en championnat depuis 5 mois (4-2 face à St-Etienne le 11 mai dernier). Une éternité pour un club qui vise haut mais s'habitue au moyen et a donc perdu les clefs de sa propre maison, qui sonne souvent creux avec seulement la 10e affluence moyenne et le 15e taux de remplissage cette saison malgré un record d'abonnés et deux derby de la méditerranée joués (la Populaire sud était suspendu face à l'OM).

Delort de retour

Pire attaque de Ligue 1 avant de recevoir les Troyens, le Gym peut compter sur le retour de son meilleur buteur. Touché au mollet et absent en République tchèque jeudi, Andy Delort est remis sur pied et devrait démarrer dimanche. Le groupe rouge et noir est au complet et les possibilités multiples pour Lucien Favre. Buteur jeudi face à Slovàcko, Pépé postule à droite alors que Diop et Laborde ont déçu. Pas qualifié en Europe Barkley peut lui aussi s'insérer dans le XI. Dante va lui enchaîner un 15e match cette saison, avant d'être suspendu à Auxerre le week-end prochain.

