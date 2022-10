DIRECT - Vivez le match PSG - OGC Nice sur France Bleu Azur

Quel visage pour les Aiglons ? A la traîne en Ligue 1 avec la 19e attaque et une défense privée de son taulier Jean-Clair Todibo suspendu, le Gym s'attend à souffrir face au leader du championnat, qui voudra en plus récupérer sa première place après le succès de l'OM vendredi soir à Angers (3-0). Meilleure attaque et meilleure défense du championnat, le PSG affiche un bilan quasi parfait après huit journées (7 victoires et 1 nul). Et ne comptez pas sur Christophe Galtier pour faire un cadeau à son ancien club.

MBappé sur le banc ?

Parti par la petite porte cet été de la Côte d'Azur et critiqué par son ancien directeur sportif à Nice Julien Fournier cette semaine, Galtier a préféré joué l'apaisement en conférence de presse mais aura surement envie de marquer le coup sur le terrain. Il pourrait malgré tout laisser Kylian MBappé, légèrement touché cette semaine avec les Bleus, sur le banc et offrir à Hugo Ekitike sa première titularisation cette saison. Le PSG est par ailleurs privé de Presnel Kimpembe (blessé) et Marco Verratti (suspendu).

Boudaoui et Todibo absents, Ramsey de retour

Du côté du Gym, Lucien Favre doit donc réinventer sa défense sans Todibo et pourrait repasser à trois centraux avec Viti et Sorensen pour encadrer le capitaine Dante. A moins que Rosario ou Lemina reculent d'un cran pour offrir plus d'expérience à cette arrière-garde, qui avait su rester hermétique la saison passée en championnat (0-0) et en Coupe de France (0-0 qualification aux tirs au but). Hicham Boudaoui et Joe Bryan (blessés) sont également absents. Tout comme Rares Ilie, laissé à la maison par Lucien Favre. En revanche le Gallois Aaron Ramsey est de retour.