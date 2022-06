Direction le PSV Eindhoven pour Walter Benitez

En fin de contrat avec l'OGC Nice le gardien Walter Benitez va s'engager libre avec le PSV Eindhoven. Après cinq saisons et demi et 188 matchs joués avec le Gym, Benitez va donc tourner la page rouge et noire pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.