DIRECT - Ligue 1 : suivez en intégralité le déplacement du Stade Brestois à Lyon

Le Stade Brestois peut-il mettre fin à l'impressionnante série de l'OL ? C'est le défi qui attend les Ty Zefs ce mercredi soir à 21h chez les Lyonnais pour la 15e journée de Ligue 1. Des Lyonnais invaincus depuis onze matchs consécutifs désormais, ils restent même sur cinq succès de rang depuis leur victoire 1-0 sur la pelouse du PSG dimanche soir.

Brest n'a rien à perdre

Ecrire que la tâche s'annonce ardue est une lapalissade quand on sait que l'Olympique Lyonnais n'a pas perdu une seule fois sur sa pelouse cette saison. Seuls Nîmes et Marseille sont parvenus à ne pas rentrer battus en décrochant le nul. Les Brestois, victorieux de Reims il y a trois jours, n'ont donc rien à perdre et au contraire tout à gagner. Suivez la rencontre en intégralité sur France Bleu Breizh Izel avec Nicolas Blanzat.

