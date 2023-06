Disparition d'Emiliano Sala : les Girondins vont enfin toucher l'argent de son transfert à Cardiff

Alors que le FC Nantes et Cardiff City se retrouvent ce jeudi après-midi pour une première audience devant le tribunal de commerce de Nantes plus de quatre après la disparition d'Emiliano Salan pour tenter de mettre fin à leurs différents litiges, le dossier va connaître une avancée notoire du côté des Girondins de Bordeaux, indirectement concernés par cette affaire. En 2015, le club avait en effet négocié avec les Canaris un pourcentage de 50% à la revente de l'attaquant argentin, formé au Haillan.

Les Marine et Blanc devaient donc toucher une somme entre 6 et 8 millions d'euros sur son transfert de Nantes à Cardiff (pour près de 17 millions d'euros) en janvier 2019 avant que le joueur de 28 ans décède tragiquement dans le crash de son petit avion qui rejoignait alors le Pays de Galles. Depuis, les Girondins de Bordeaux n'avaient plus de nouvelles de cette somme en raison notamment des nombreux recours et refus du club de Cardiff de payer le transfert au FC Nantes (même si une première tranche de 6 millions d'euros avait été versée en janvier dernier). Finalement, selon nos informations, les Girondins de Bordeaux vont enfin toucher leur dû dans les prochains jours via un versement des Canaris.

Une "bonne nouvelle" pour le club à quelques jours de son passage devant la DNCG, mercredi prochain. Comme convenu cette somme, entre 6 et 8 millions d'euros, va servir à rembourser les dernières dettes du club à Fortress.