Disparition d'Emiliano Sala : "Une horreur" pour le coach des Girondins de Bordeaux Eric Bedouet

Bordeaux

Après avoir évoqué le match que livrera son équipe samedi à Strasbourg, Eric Bedouet, la gorge nouée, est revenu sur la tragédie dont a été victime l'attaquant italo-argentin du FC Nantes qui n'avait laissé que des bons souvenirs lors de son passage en Gironde.

" _C'est dramatique. C'est épouvantable. C'est un garçon qui était vraiment bien avec une très bonne mentalité. Il n'a pas eu toujours eu la possibilité de jouer ici où il a fait sa fin de formation. C'était vraiment un type charmant. C'est malheureux, il fait le plus beau contrat de sa vie peut-être. On n'a pas de mots. Je pense à la famille...C'est une horreur. Ce n'est pas normal. On a vu ça le matin très tôt dans le vestiaire. Valentin (ndlr : Vada) qui est très proche de lui était là mais il n'était plus dans le match. Le lendemain, il n'a pas pu venir. C'était une très bonne personne. Quand on voit un joueur qui signe un contrat comme ça, tout le monde était content pour lui, et qu'il n'en profite pas... C'est une horreur. La vie est mal faite._"